Федор Смолов: "Думаю, что все должно сложиться хорошо"

Нападающий сборной России Федор Смолов в преддверии контрольного матча с командой Ирана рассказал, на что обратил внимание тренерский штаб и добавил, что команда после игры с Кореей два дня занималась восстановлением.

– Как прошли полтора дня после матча с Кореей?

– Все провели восстановительные процедуры, сделали массаж, чтобы лучше восстановиться. Что могу сказать об Иране? У нас была теория. Планов раскрывать не собираюсь. У них хорошие стандарты. На это обратили внимание.

Иран 35-й в рейтинге. Два года не проигрывает, но мы будет отталкиваться от своей игры, мы играем дома. Поэтому, думаю, что все должно сложиться хорошо. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Матч Россия – Иран состоится завтра, 10 октября, в Казани. Начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.