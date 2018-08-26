Федор Щербаченко: "У Черчесова трудный выбор в атаке"

Российский тренер Федор Щербаченко выразил свое мнение, кого из нападающих стоит вызвать в сборную России на матч Лиги наций с Турцией и товарищескую игру с Чехией. Встречи пройдут 7 и 10 сентября.

- В преддверии матчей с Турцией и Чехией тренерскому штабу сборной нужно определиться с составом, - сказал Щербаченко. - В определенной степени придется обновить команду, выбрав лучших футболистов по первым турам РПЛ.

Сегодня не такой большой выбор серди игроков атаки. Конечно, первый номер - это Артем Дзюба, который благодаря чемпионату мира набрал очень хороший ход, форму. Сейчас он наш лидер в атаке и твердый игрок национальной команды.

Дальше уже нужно выбирать. Считаю, Смолов перезагрузился. Пришел в "Локомотив", забил первый гол за новую команду. Думаю, будет прибавлять.

Еще выделю динамовца Кирилла Панченко. После травмы он возвращается на свой былой уровень. Является лидером атакующей линии бело-голубых. Правда, в силу обстоятельств тренер использует его на разных позициях, даже в опорной зоне. Мне кажется, Хохлов принял скоропалительное решение, заменив Панченко в дерби со "Спартаком", так как тот был самым острым в составе гостей. Замена не вытекала из хода встречи. Но это право тренера.

И нужно упомянуть еще Дмитрия Полоза. На мой взгляд, у него образовался весьма эффективный дуэт в атаке "Рубина" с Азмуном.

Хочу заметить, что это лишь мое мнение со стороны, которое я ни в коем случае не навязываю главному тренеру сборной. (Виталий АЙРАПЕТОВ)