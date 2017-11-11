Федор Щербаченко: "Сейчас никто не понимает, во что сборная России будет играть на ЧМ-2018"

Российский тренер Федор Щербаченко уверен, что никто не осуждал бы сборную России, если бы в товарищеском матче с Аргентиной (0:1) она показала в атакующий футбол. По словам специалиста, в этой встрече играли аргентинцы, а россияне только оборонялись.

– Считаю, сегодня болельщики покидали такой великолепный стадион разочарованными. Они не увидели зрелища, – начал Щербаченко. – Ведь играла только Аргентина, а сборная России сопротивлялась. На мой взгляд, на протяжении предыдущих трех матчей нужно было наигрывать не только оборонительную тактику, но и атакующую. Другими словами, нужно использовать креативные, сильные качества ряда футболистов – таких как Дзагоев, Смолов, Кокорин. То есть, не тупо обороняться и отбиваться, а именно проводить полноценную контригру, которая вызывала бы уважение у российских болельщиков, доставляла бы им удовольствие. В таком случае никто не осуждал бы сборную за поражение.

А сейчас мы просто не понимаем, как команда Черчесова будет играть на чемпионате мира. Или тупо отбиваться, или с какими-то командами атаковать. Но как атаковать?! Ни в одном контрольном матче мы не увидели, что национальная команда как-то использовала сугубо атакующую модель.

Сейчас ясно только одно: на ЧМ мы будем тупо сопротивляться, как и было сегодня. Причем, нужно сказать, что Аргентина действовала на аллюре. То есть, заранее было обговорено, что команды не будут жестко играть, как и произошло. Из полевых футболистов нашей сборной можно отметить разве только Дзагоева.

В общем, сейчас ни один человек не может предположить, во что сборная России будет играть на ЧМ-2018. Знаю Черчесова по играм "Жемчужины", "Терека", "Динамо", "Легии", Но вот только сборная сегодня играет в совершенно другой футбол. (Виталий АЙРАПЕТОВ)