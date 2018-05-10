Федор Щербаченко: "Не удивлюсь, если Глушаков и Комбаров не попадут в расширенный список сборной"

Российский тренер Федор Щербаченко прокомментировал возможные неожиданности в расширенном списке сборной России для подготовки к чемпионату мира-2018.

Тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым в пятницу, 11 мая, объявит фамилии футболистов, которые будут готовиться к домашнему мировому первенству.

– Не удивлюсь, если Глушаков и Комбаров не попадут даже в расширенный список. Во-первых, они не очень хорошо выглядели в последних матчах за сборную. Средне. Им нужно было сейчас прибавить в "Спартаке", доказать свою состоятельность. Этого не случилось. Возможно, Станислав Черчесов и примет вот такое решение.

Наверное, не окажется в составе и Заболотный. Да, он старается. Много борется, но все-таки не забивает. Для нападающего главный показатель – голы. КПД у него недостаточный.

Новички? Возможно появление Ташаева. Он своей игрой в "Динамо" заслужил внимания главного тренера сборной. Тем более в сборной на ЧМ будет нужно выполнять большой объем работы, а он это умеет. Способен держать темп, как Жирков, Фернандес. Выносливости ему не занимать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, на чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Полная версия интервью с Валерием Газзаевым //

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