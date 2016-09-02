Федор Кудряшов: "Шутим про переход Новосельцева в "Зенит"

Защитник и сборной России Федор Кудряшов рассказал об отличиях между методами работы главного тренера национальной команды Станислава Черчесова и экс-наставника "Ростова" Курбана Бердыева. Также он поделился мнением о переходе своего партнера Ивана Новосельцева в "Зенит", передает из Химок корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ.

– Отличается ли тренировочный процесс Черчесова от того, что предлагает Бердыев?

– Отличия есть. Ведь у каждого тренера свое видение футбола. А в сборной к тому же у тренера немного времени.

– Вам помогло то, что в сборной был применен блочный принцип и команда сыграла в три защитника, как и "Ростов"?

– Лично мне было привычно. Знаю, как играть по этой схеме. Другим, вероятно, было сложнее.

– Обсуждали с Новосельцевым то обстоятельство, что его трансфер в "Зенит" случился прямо во время матча в Анталье?

– Конечно, внутри команды мы на эту темы шутим, но, что говорили, не раскрою. Так или иначе, в национальной команде игроки из разных клубов, и на поле мы представляем сборную страны.