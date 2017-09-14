Федор Кудряшов: "Сборная России допускала элементарные ошибки на Кубке конфедераций"

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов в интервью "Реальному времени" заявил о том, что сборная России не вышла в плей-офф Кубка конфедераций-2017 из-за деталей. По его словам, национальная команда во время турнира допускала элементарные ошибки.
– Когда в последний раз разговаривали со Станиславом Черчесовым и о чем? – вопрос Кудряшову
– На Кубке конфедераций. После этого разговаривал с его помощником Мирославом Юрьевичем Ромащенко. Спустя какое-то время после турнира мы созвонились и обсуждали как раз итоги Кубка конфедераций. Каждый высказал свое мнение, почему так сложилось, почему не получилось, поделились выводами. Просто с Мирославом Юрьевичем давно знаком, и, можно сказать, что он тоже дал мне дорогу в большой футбол. Поэтому у нас хорошие отношения и мы довольно часто созваниваемся. У нас и семьи знакомы.
– А что вы ему сказали по итогам Кубка конфедераций, можете нам тоже озвучить?
– Нет, не могу.
– Тогда "версия для СМИ" – что не получилось-то?
– Считаю, что нам где-то не повезло, элементарные ошибки допустили. Если взять последнюю игру с Мексикой здесь, в Казани, то просто нужно было использовать свои возможности, которых было достаточно. Тогда какие-то недочеты в обороне нивелировались бы. Не вышли из группы из-за деталей, но футбол из них и состоит. Главное, чтобы команда сделала правильные выводы и в будущем не повторяла ошибок.
Дополнительная информация
https://realnoevremya.ru/sports/76298-intervyu-s-fedorom-kudryashovym
- Рубин
- Федор Кудряшов
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Мирослав Ромащенко
- Сборная Мексики (футбол)