Федор Кудряшов: "Пока буду играть в маске, кости срослись не до конца"

Защитник сборной России Федор Кудряшов отметил, что продолжит играть в защитной маске, так как у него не до конца срослись кости. Напомним, футболист получил перелом носовой перегородки в борьбе с форвардом ЦСКА Витинью в матче 23-го тура чемпионата России.

- Кубок конфедераций начался для нас еще 25 мая, - отметил Кудряшов. - Повреждение, которое получил в матче с Чили, почти не беспокоит - чувствую себя намного лучше. А вот что касается маски, то как раз перед игрой сделали обследование - пока еще кости срослись не до конца. Так что буду играть в маске, хотя это доставляет некоторый дискомфорт. Стараюсь не обращать внимание. Новая Зеландия? Знаю, что она играла с Белоруссией, смотрели эпизоды матчей соперника, но основной разбор еще впереди. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России