Федор Кудряшов: "Недоволен дебютом за сборную России"

Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о подготовке национальной команды к товарищескому матчу с Ганой. Он добавил, что недоволен своим дебютом за главную команду страны в игре с Турцией (0:0), передает из Химок корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ.

– Расскажите, пожалуйста, как команда поздравила перед тренировкой с днем рождения Черчесова?

– Василий Березуцкий, как капитан, произнес несколько слов. Пожелал удачи, здоровья, побед.

– Настраиваетесь на победу над Ганой?

– Естественно. Иначе зачем выходить на поле?

– Как себя чувствуете после сотрясения, полученного в последнем туре?

– Все хорошо. В противном случае у меня не было бы возможности дебютировать за сборную в матче с Турцией.

– Как оцениваете свою игру?

– Остался ею неудовлетворен.

– Почему?

– Допустил много несвойственных себе ошибок. Позиционно сыграл более или менее, а вот в плане создания игра не получилась.

– Кто вас поздравил с дебютом?

– Родные, близкие, знакомые. Очень много поздравлений получил из своего города Братска.