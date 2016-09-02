Федор Кудряшов: "Недоволен дебютом за сборную России"

Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о подготовке национальной команды к товарищескому матчу с Ганой. Он добавил, что недоволен своим дебютом за главную команду страны в игре с Турцией (0:0), передает из Химок корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ.
– Расскажите, пожалуйста, как команда поздравила перед тренировкой с днем рождения Черчесова?
– Василий Березуцкий, как капитан, произнес несколько слов. Пожелал удачи, здоровья, побед.
– Настраиваетесь на победу над Ганой?
– Естественно. Иначе зачем выходить на поле?
– Как себя чувствуете после сотрясения, полученного в последнем туре?
– Все хорошо. В противном случае у меня не было бы возможности дебютировать за сборную в матче с Турцией.
– Как оцениваете свою игру?
– Остался ею неудовлетворен.
– Почему?
– Допустил много несвойственных себе ошибок. Позиционно сыграл более или менее, а вот в плане создания игра не получилась.
– Кто вас поздравил с дебютом?
– Родные, близкие, знакомые. Очень много поздравлений получил из своего города Братска.
LeBerDon
Федор все хорошо не переживай так!Нормально сыграл.Главное здоровье береги!Впереди серьезные игры у Ростова.Ты очень нужен.Потому что защиту начали дербанить стервятники клубы-кошельки!Главное приносить пользу Ростову.
13:46
Friend of Misery
Не_доволен пишется слитно. Недоволен.
13:44