17:56 | Футбол — Сборная России

Федор Кудряшов: "Холодно, но надо привыкать"

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Защитник Сборной России Федор Кудряшов высказался о погоде во время первой тренировки национальной команды в понедельник. На базе в Новогорске начался сбор в рамках подготовки к контрольному матчу с командой Германии (15 ноября) и заключительной встрече группового этапа Лиги Наций со сборной Швеции (20 ноября).

- Холодно, но надо привыкать. Главное, чтобы голова была в тепле, - приводит слова Кудряшова пресс-служба сборной.

Отметим, что защитник покинул тренировку после ее начала и ушел в тренажерный зал.

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