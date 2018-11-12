Защитник Сборной России Федор Кудряшов высказался о погоде во время первой тренировки национальной команды в понедельник. На базе в Новогорске начался сбор в рамках подготовки к контрольному матчу с командой Германии (15 ноября) и заключительной встрече группового этапа Лиги Наций со сборной Швеции (20 ноября).
- Холодно, но надо привыкать. Главное, чтобы голова была в тепле, - приводит слова Кудряшова пресс-служба сборной.
Отметим, что защитник покинул тренировку после ее начала и ушел в тренажерный зал.
Федор Кудряшов: "Холодно, но надо привыкать. Главное, чтобы голова была в тепле" pic.twitter.com/BkHmumBTqA– Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.
На улице морозно, но тренировке это не помешает! pic.twitter.com/2Wxl0TUBSz– Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.
Загрузка...