Федор Кудряшов: "Ари все знают, проблем с ним ни у кого нет"

Защитник "Рубина" и сборной России Федор Кудряшов прокомментировал вызов в национальную команду форварда "Краснодара" Ари, а также подготовку россиян к матчам с командами Германии и Швеции.

– С каким настроем подходите к играм?

– Настрой самый боевой. Тренер сказал, что нужно забыть все клубные дела. Сейчас мы в сборной, объединены одной целью. Нужно все отбросить и готовиться к двум предстоящим играм. Еще вчера были мысли о клубе, но по прибытии сюда - мысли только о сборной.

– Как тренировка в такую погоду?

– Приходится привыкать. От этого никуда не убежишь. Да, холодно, нужно 2-3 дня, чтобы привыкнуть. Может, остаток сезона в этом году придется играть в холоде. Я считаю, это нормальная ситуация из года в год.

– Привыкли?

– Для меня главное, чтобы голова была в тепле. Остальное – ерунда.

– Как приняли в команду Ари?

– У нас нет обряда посвящения, если вы про это. Все Ари прекрасно знают, я лично с ним играл в "Спаратке". Никаких проблем с ним нет. У нас дружный коллектив, да и в дальнейшем ничего сверхъестественного не возникнет.

– Не хотите предложить ему спеть или станцевать?

– Артема Дзюбы не хватает, он бы что-нибудь обязательно придумал.

– Как считаете, по сравнению с другими игроками, участвовавшими в ЧМ, вы чувствуете себя лучше, потому что "Рубин" в еврокубках не участвует?

– Не могу ответить точно, лучше спросить у ребят, играющих в еврокубках. Но наверняка из-за менее плотного графика наше состояние лучше.

– Можно сказать, что с немцами мы будем не в роли аустайдера?

– Сравнивать нельзя. После ЧМ прошло несколько месяцев. В сборной Германии что-то изменилось, у нас тоже. Это будет интересная игра. Страха перед немцами нет. Но и до чемпионата мира никакого страха перед матчами с большими командами тоже не было. (Александр Рогулев)

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