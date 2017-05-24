Федор Чалов: "Знал, что вызовут в молодежную сборную России"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признался, что для него не стал неожиданностью вызов в молодежную сборную России. Команда готовится к контрольным матчам со сборными Узбекистана (пройдет в Ташкенте 27 мая) и Белоруссии (будет сыгран в Москве 31 мая).

– Нет, конечно, не обидно (что многие игроки уехали в отпуск). Мы заранее знали, что будут сборы в конце мая, – цитирует "Р-Спорт" Чалова. – Готовимся к отбору на чемпионат Европы. Я знал, что меня вызовут, и в целом не было сомнений. Я уже проводил первые сборы в Испании с этой командой и ожидал, что вызовут. Я не обращаю на это (разговоры в СМИ о вызове в основную национальную команду) внимания, да и знал, что поеду сюда.

Много новых ребят, но мы знакомы все друг с другом, хорошо общаемся и примерно понимаем, как и кто играет. Плюс нам тренеры подсказывают, все будет нормально.

Любая игра как официальная, в каждой надо побеждать и вырабатывать характер победителя. Товарищеских игр не бывает, все важные. Конечно, мы находим мотивацию всегда, но при полных трибунах приятно играть – дополнительная поддержка.