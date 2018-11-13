Федор Чалов: "Мне без разницы с кем играть, очень хочется дебютировать в сборной"

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов прокомментировал вызов в сборную России.

– В сборной много травмированных. Это сказывается на настроении команды?

– Я со своей стороны готов играть. Конечно, всегда плохо, когда игроки травмируются, это серьезная потеря для команды.

– Вы бы хотели сыграть с Ари или с Заболотным в паре, если команда будет играть в два нападающих?

– Да мне без разницы. Просто очень хочется дебютировать в сборной.

– Вы – один из самых перспективных нападающих в сборной России. Готовы на долгое время стать основным форвардом национальной команды?

– Сейчас рано об этом говорить. Но я сделаю со своей стороны все возможное, чтобы находится здесь и играть как можно больше. (Александр Рогулев)