13:45 | ФУТБОЛ — Сборная России

Федерация футбола Румынии ведет переговоры с РФС о товарищеском матче в Сочи

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Федерация футбола Румынии ведет переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) о проведении товарищеского матча между национальными сборными 14 ноября в Сочи. Об этом сообщил пресс-атташе Федерации футбола Румынии Габриэль Берчану. Ранее глава РФС Виталий Мутко заявил, что сборная России вряд ли проведет матч на стадионе "Фишт" в Сочи до конца 2016 года.

- Мы ведем переговоры, но контракт еще не подписан, - цитирует ТАСС Берчану. - Предполагается, что встреча пройдет 14 ноября в Сочи. Федерация футбола Румынии заинтересована в проведении этого матча. Думаю, мы согласуем все условия и подпишем контракт в ближайшие дни
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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3592142

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