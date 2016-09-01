03:44 | ФУТБОЛ — Сборная России

Фатих Терим: "Матч с Россией был очень полезным для Турции перед игрой с хорватами"

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Главный тренер сборной Турции Фатих Терим подчеркнул после товарищеского матча с Россией (0:0), что эта встреча была полезной для команды в преддверии встречи отборочного турнира ЧМ-2018 с Хорватией. Специалист остался доволен игрой.

– Турция будет готова к матчу с Хорватией, – приводит Goal слова Терима. – Россия была серьезным соперником. Эта игра стала чрезвычайно полезной для нашей команды. Встреча носила товарищеский характер. Главное, что мы не пропустили голов. Мы прибавим к поединку с хорватами.

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