Фан-сектор "Кавказ" будет организован в Грозном на матче Россия - Румыния

Менеджер "Терека" Александр Федосеев фан-сектор "Кавказ" будет организован на стадионе в Грозном во время товарищеского матча между сборными России и Румынии. Игра состоится 15 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Мы организовали фан-сектор "Кавказ" на стадионе, в котором будут присутствовать болельщики из всех шести субъектов СКФО, – цитирует ТАСС Федосеева. – Этот матч позиционируется не только как событие Чеченской Республики, а, скорее всего, СКФО. Приедут главы регионов, министры спорта, парламентарии, помимо больших гостей РФС. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров будет присутствовать на матче, ждем списки руководителей из регионов.