Фабио Капелло: "Я вел переговоры с "ПСЖ", но мой уход из сборной России был бы предательством"

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло отметил, что вел переговоры с "ПСЖ" в 2013 году, когда дисквалификацию получил спортивный директор клуба Леонардо. По словам итальянца, он отказался от предложения из-за того, что его уход из сборной мог выглядеть как предательство. Капелло отправлен в отсавку с поста национальной команды в июне 2015 года.

- Могу ли я возглавить "ПСЖ"? Нет, точно не сейчас, - приводит Canal+ слова Капелло. - Когда любой большой клуб ищет нового тренера, всегда всплывает мое имя. Но я был близок к тому, чтобы возглавить команду. Когда Леонардо получил дисквалификацию, то вышел на меня. Мы обо все договорились с клубом. Но тогда я был тренером сборной России. Мне казалось, что это будет предательством, если я уйду. Возможно, был не прав, потому что эти люди плохо обошлись со мной. Я потерял хорошую возможность возглавить большой клуб.