Эззатоллахи выделил в составе сборной России Головина, который не сыграет с Ираном

Полузащитник "Амкара" и сборной Ирана Саид Эззатоллахи рассчитывает, что Станиславу Черчесову удастся хорошо подготовить российскую команду к домашнему чемпионату мира. Хавбек отметил, что в распоряжении специалиста есть молодые игроки.

Отметим, что выделяя игроков сборной России, Эззатолахи назвал трех игроков, которые не сыграют в предстоящем матче – Александра Головина, Артема Дзюбу и Александра Бухарова.

– В российской сборной много молодых футболистов, – цитирует официальный сайт УЕФА Эззатолахи. – Прежде всего отмечу полузащитника, который играет в ЦСКА под 17-м номером (Головина – Прим. "СЭ"). Помню также Дзюбу и тех, с кем выступал за "Ростов": Полоза, Бухарова. Конечно, надо сказать и о тренере. Черчесов – хороший, опытный специалист, до сборной работал в очень многих клубах, включая "Амкар". Знаю, в Перми о нем остались добрые воспоминания. Надеюсь, он здорово подготовит команду к чемпионату мира.

Напомним, матч Россия – Иран состоится 10 октября. Начало игры – 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.