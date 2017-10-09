Эззатоллахи выделил в составе сборной России Головина, который не сыграет с Ираном

Полузащитник "Амкара" и сборной Ирана Саид Эззатоллахи рассчитывает, что Станиславу Черчесову удастся хорошо подготовить российскую команду к домашнему чемпионату мира. Хавбек отметил, что в распоряжении специалиста есть молодые игроки.
Отметим, что выделяя игроков сборной России, Эззатолахи назвал трех игроков, которые не сыграют в предстоящем матче – Александра Головина, Артема Дзюбу и Александра Бухарова.
– В российской сборной много молодых футболистов, – цитирует официальный сайт УЕФА Эззатолахи. – Прежде всего отмечу полузащитника, который играет в ЦСКА под 17-м номером (Головина – Прим. "СЭ"). Помню также Дзюбу и тех, с кем выступал за "Ростов": Полоза, Бухарова. Конечно, надо сказать и о тренере. Черчесов – хороший, опытный специалист, до сборной работал в очень многих клубах, включая "Амкар". Знаю, в Перми о нем остались добрые воспоминания. Надеюсь, он здорово подготовит команду к чемпионату мира.
Напомним, матч Россия – Иран состоится 10 октября. Начало игры – 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Дополнительная информация
http://ru.uefa.com/european-qualifiers/news/newsid=2508187.html
- Ростов
- Александр Бухаров (футбол)
- Амкар
- Артем Дзюба
- ЦСКА (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Ирана (футбол)
- Дмитрий Полоз
- Александр Головин (футбол)
- Саид Эззатоллахи