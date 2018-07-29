23:16 29 июля | Футбол — Сборная России

Евгений Трефилов: "Звания ЗМС - адекватная награда для футболистов сборной России"


Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отметил, что футболисты сборной России заслужили званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС). Некторые спортсмены, включая волейболистку Екатерину Гамову, ранее выступили с критикой минспорта, заявив, что выход в четвертьфинал ЧМ-2018 - недостаточное достижения для присвоения ЗМС.

- Мы не знаем до конца, какой резонанс вызвал чемпионат во всем мире, но факт в том, что Владимира Путина на каждом совещании поздравляют с удачным проведением турнира, поэтому заслуга ребят, которые играли за страну, достаточно высока, как и заслуга всей России, - приводит ТАСС слова Трефилова. - Прорыв идет со стороны спорта на международной арене, объем этой заслуги знает только президент, он распоряжается и берет на себя ответственность. Ребят наградили, они молодцы, убивались на поле. Мы ставили на карту многое, принимая чемпионат мира, если бы где-то был сбой, то резонанс был бы совершенно другой.

Звания ЗМС - адекватная награда для наших игроков. Сборная всколыхнула страну, а чемпионат показал иностранцам Россию такой, какая она есть. После турнира может случиться прорыв, который дороже всех денег и званий.

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