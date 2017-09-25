Евгений Трефилов: "Сборной России по футболу надо перестать натурализовывать иностранцев"

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов недоволен натурализацией иностранных футболистов для российской национальной команды. Специалист также подчеркнул, что у футбольной сборной нет шансов на победу на чемпионате мира-2018 в России.

- Зря мы говорим, что всех порвем на чемпионате мира-2018 в России, - цитирует "Russia Today" Трефилова. - Надо оставлять за собой черный ход открытым. Давайте реально смотреть на вещи. Нет у нас своих Лионелей Месси и Криштиану Роналду. Большое внимание подкашивает наш футбол. И пора бы уже остановиться с этими иностранцами. По 10 человек выходит на поле, а наши пацаны где? В волейболе разрешено только двух легионеров иметь, и вот результат - после небольшого застоя мужчины выиграли чемпионат Европы, девушки побеждают. Еще нужен человек, большая фигура. Был Борис Ельцин - появился теннис. Не призываю Владимира Путина заниматься гандболом, но самбо и дзюдо теперь ведь все уважают.