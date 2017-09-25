Евгений Трефилов: "Сборной России по футболу надо перестать натурализовывать иностранцев"

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов недоволен натурализацией иностранных футболистов для российской национальной команды. Специалист также подчеркнул, что у футбольной сборной нет шансов на победу на чемпионате мира-2018 в России.
- Зря мы говорим, что всех порвем на чемпионате мира-2018 в России, - цитирует "Russia Today" Трефилова. - Надо оставлять за собой черный ход открытым. Давайте реально смотреть на вещи. Нет у нас своих Лионелей Месси и Криштиану Роналду. Большое внимание подкашивает наш футбол. И пора бы уже остановиться с этими иностранцами. По 10 человек выходит на поле, а наши пацаны где? В волейболе разрешено только двух легионеров иметь, и вот результат - после небольшого застоя мужчины выиграли чемпионат Европы, девушки побеждают. Еще нужен человек, большая фигура. Был Борис Ельцин - появился теннис. Не призываю Владимира Путина заниматься гандболом, но самбо и дзюдо теперь ведь все уважают.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/433479-trefilov-jenskiy-gandbol-interview
marksan
Давайте господин Трефилов реально смотреть на свой вид спорта и не лезть со своими советами к футбольным специалистам! К моему большому сожалению, российский гандбол находится в глубоком упадке! Как мужской, так и женский! Наши гандбольные клубы сидят в Европе в большой ж.., извините, яме! И выхода из неё не видно! Так что занимайтесь своим делом! А то у нас икпердов по футбольной теме уже больше, чем поезд Москва - Владивосток с дополнительными прицепными вагонами!
22:00
karlikf1
Я что-то пропустил: кто это говорит, что мы всех порвём на чемпионате мира? Я ни то, что от игроков, тренеров, чиновников такого не слышал и не читал, даже среди моих знакомых из числа болельщиков никто так не рассуждает. Дай бог из группы бы выйти, хотя-бы со второго места. Вот это, считаю, объективно, но не "порвём" же!
21:47