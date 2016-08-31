Евгений Тищенко: "Верю, что на чемпионате мира сборная России выступит лучше, чем на Euro-2016"

Чемпион Рио-2016 по боксу в весовой категории до 91 кг Евгений Тищенко в интервью "СЭ" похвалил Игоря Акинфеева за игру на Euro-2016. Также он выразил уверенность в том, что сборная России покажет лучший результат на чемпионате мира-2018.

– Согласны ли вы с самооценкой игроков, которые во время Euro-2016 сказали главному тренеру Леониду Слуцкому: "Мы – г…о"?

– Думаю, если они сами так говорят, то все на самом деле плохо.

– К кому из игроков национальной команды у вас нет претензий по итогам чемпионата Европы, а кто возмутил?

– Однозначно готов похвалить Акинфеева. А ругать никого не стоит. Нужно сделать выводы и начать относиться к своей работе более серьезно.

– Чего ждете от сборников сейчас, когда до домашнего чемпионата мира остается менее двух лет?

– Верю, что результат окажется лучше, чем на Еurо-2016. А болельщики поддержат команду!