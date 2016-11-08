Евгений Муравьев: "Для "Динамо" вызов Панченко в сборную - скорее минус"

Гендиректор "Динамо" Евгений Муравьев отметил, что вызов в сборную России форварда Кирилла Панченко негативно сказывается на клубе. Панченко приглашен в национальную команду вместо получившего травму игрока "Рубина" Максима Канунникова. Футболист в связи с вызовом не примет участия в двух играх "Динамо" – против "Нефтехимика" (9 ноября) и "Балтики" (13 ноября).

– Как функционер футбольный я, конечно, не очень рад его вызову в сборную, потому что нам предстоят очень серьезные матчи, в которых мы рассчитываем на такого лидера, – цитирует "Р-Спорт" Муравьева. – К сожалению, его не будет с нами. Для команды это больше минус, чем плюс.

Как для человека, который говорит о российском футболе, а впереди у нас чемпионат мира, на котором достойно должна выступить наша сборная, конечно, для его профессионального роста этот вызов в сборную для Панченко важен, и я его понимаю. По закону мы могли найти объяснение, почему он бы не поехал в сборную, но мы пошли навстречу и понимаем, что это важно не только для него, а для всего российского футбола.