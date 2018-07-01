Евгений Малкин: "Сборная России выбрала правильную тактику на матч с Испанией"

Известный хоккеист Евгений Малкин прокомментировал победу сборной России над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира. В воскресенье, 1 июля, россияне со счетом 1:1 (4:3 пен.) победили команду Испании в 1/8 финала.

– Парни огромные молодцы. Наша сборная выбрала правильную тактику и отлично ей следовала, – заявил в эфире канала "Россия-1" Малкин. – Все ребята молодцы!





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