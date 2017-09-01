Евгений Чернов: "Вызов в сборную трех игроков "Тосно" - это престижно для клуба"

Защитник "Тосно" и сборной России Евгений Чернов отметил, что для клуба престижно то, что в национальную команду вызвали трех игроков команды. Он также добавил, что футболисты постараются сделать так, чтобы в будущем из "Тосно" приглашали еще больше игроков.

– Когда три футболиста "Тосно" оказались в составе, многие в шутку назвали ваш клуб базовым для сборной. Как к этому отнеслись?

– Конечно, это приятно, а для "Тосно" это престижно, – сказал Чернов. – Будем стараться, чтобы вызывали еще больше. Тренеры подбодрили и пожелали удачи в сборной. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что в сборную из клуба из Ленинградской области были также вызваны защитник Виталий Шахов и нападающий Антон Заболотный.

Сборная России 3 сентября проведет контрольный матч с "Динамо", встреча состоится на "Арене Химки" и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.