Евгений Чернов: "Счастлив получить вызов в сборную"

Защитник "Тосно" Евгений Чернов ставит перед собой цель выступить на домашнем чемпионате мира 2018 года. По его словам, он рад тому, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил его в расширенный состав национальной команды.

- Очень приятно получить вызов в сборную России по футболу, но еще нужно попасть в окончательный список, - цитирует "Р-Спорт" Чернова. - Мы каждый день работаем, чтобы добиваться максимальных результатов, совершенствовать свои игровые качества, показывать качественный футбол, и следствием этой работы может быть вызов в сборную, поэтому я каждый день иду к этому и счастлив получить этот новый для себя вызов.

За какие качества меня вызвали? Мне тяжело ответить на этот вопрос, его лучше адресовать не мне. Конечно, домашний чемпионат мира – это не то что даже мечта, это цель, к которой мне нужно идти и к которой я иду.