Евгений Чернов: "Сборная достаточно сыгралась, чтобы достойно выступить против "Динамо"

Защитник сборной России Евгений Чернов подчеркнул, что взаимодействие в команде с каждым днем становится все лучше. Он также добавил, что игра в пять защитников – непривычная схема для игроков "Тосно", однако они стараются воспринимать всю информацию и выполнять требования тренера.

– С каждым днем взаимопонимание становится все лучше. Мы очень много работали над тактикой каждый день, учили новые компоненты, – отметил Чернов. – Считаю, что команда достаточно сыгралась, чтобы достойно выступить против "Динамо".

Игра в пять защитников непривычна для игроков "Тосно". Стараемся все воспринимать и выполнять требования тренера. Все происходит быстро, потому что нам четко все объясняют. Проблем не было.

Что с коленом? Ничего страшного. Небольшой спазм. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Сборная России 3 сентября проведет контрольный матч с "Динамо", встреча состоится на "Арене Химки" и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.