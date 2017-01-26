14:30 26 января | ФУТБОЛ — Сборная России

Евгений Бушманов: "Жребий на чемпионат Европы-2019 можно назвать удачным"

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Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов выразил мнение, что жеребьевку отборочного цикла чемпионата Европы 2019 года можно назвать удачной. Соперниками национальной команды станут Сербия, Австрия, Македония, Армения и Гибралтар.

-  Я думаю, что жребий для нас можно назвать хорошим, - приводит пресс-служба РФС слова Бушманова. - Среди соперников можно выделить Сербию и Австрию, чьи сборные в последнее время здорово выглядят на молодежном и юношеском уровне. Но нельзя недооценивать и остальные команды.

Безусловно, мы с уважением относимся ко всем сборным, но все будет зависеть от нас. По приезде в Москву начнем собирать информацию о соперниках и готовить учебно-тренировочный процесс.

Что касается расписания матчей в группе, то нам удалось удачно его выстроить. Начинаем 31 августа дома с Арменией и 5 сентября - с Гибралтаром. Соответственно в марте и июне есть возможности провести сборы с контрольными матчами. В целом довольны и тем, как сложилась жеребьевка, и календарем игр. 

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/85783.html

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