Евгений Бушманов: "Жребий на чемпионат Европы-2019 можно назвать удачным"

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов выразил мнение, что жеребьевку отборочного цикла чемпионата Европы 2019 года можно назвать удачной. Соперниками национальной команды станут Сербия, Австрия, Македония, Армения и Гибралтар.

- Я думаю, что жребий для нас можно назвать хорошим, - приводит пресс-служба РФС слова Бушманова. - Среди соперников можно выделить Сербию и Австрию, чьи сборные в последнее время здорово выглядят на молодежном и юношеском уровне. Но нельзя недооценивать и остальные команды.

Безусловно, мы с уважением относимся ко всем сборным, но все будет зависеть от нас. По приезде в Москву начнем собирать информацию о соперниках и готовить учебно-тренировочный процесс.

Что касается расписания матчей в группе, то нам удалось удачно его выстроить. Начинаем 31 августа дома с Арменией и 5 сентября - с Гибралтаром. Соответственно в марте и июне есть возможности провести сборы с контрольными матчами. В целом довольны и тем, как сложилась жеребьевка, и календарем игр.