21:05 24 января | ФУТБОЛ — Сборная России

Евгений Бушманов: "Задача – выйти на чемпионат Европы-2019"

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Новый главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов подчеркнул, что его задача на новом посту – вывести команды на чемпионат Европы-2019.

– Непосредственно какие задачи перед вами поставлены?

– Они абсолютно понятны. Выйти на чемпионат Европы-2019. Завтра я улетаю на жеребьевку. Узнаем календарь, соперников.

– А перед вами не поставили задачу попасть на Олимпиаду-2020? Для этого нужно дойти до полуфинала Euro.

– Естественно, туда тоже хочется поехать, но, наверное, нужно двигаться поступательно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы REN-TV

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