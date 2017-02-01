16:21 1 февраля | ФУТБОЛ — Сборная России

Евгений Бушманов: "Предложение возглавить молодежную сборную было неожиданным"

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Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил, что предложение возглавить команду было неожиданным. В тренерский штаб специалиста войдут его помощники по "Спартаку-2".

 
Новый главный тренер молодежной сборной России Евгений БУШМАНОВ.Евгений Бушманов: "Федун пожелал удачи в сборной России"

- Предложение из РФС было неожиданным?

- Верно. У меня было время подумать, принять решение. Думаю, я сделал правильный выбор. Для меня это большая честь работать главным тренером молодежной сборной, это новый вызов. Постараюсь сделать все возможное, чтобы поднять нашу сборную максимально высоко. Потенциал у ребят есть.

- Правда ли, что на встрече Виталия Мутко с Леонидом Федуном обсуждался вопрос по вашему переходу в сборную?

- Этот вопрос надо задать Виталию Леонтьевичу.

- Кто вошел в ваш тренерский штаб?

- Это специалисты из "Спартака-2". Мой помощник Андрей Коновалов, тренер по вратарям Василий Кузнецов, менеджер команды Юрий Бавыкин. (Сергей АСТАХОВ)

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