Евгений Бушманов: "На сегодня есть около 50 кандидатов в молодежную сборную"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил, что будет следить за кандидатами в команду, которые выступают в Европе. По его словам, всего в обойме команды около 50 футболистов.

- В последнее время много молодых российских игроков уезжает в Европу. На них внимание будете обращать?

- Следить будем за всеми ребятами, кто подходит молодежной сборной. Регулярно играет в Швейцарии Митрюшкин, Ходжаниязов в Дании имеет игровую практику, ряд других ребят. Постараемся охватить как можно больше кандидатов.

- С кем-то из них общались?

- Пока еще нет, все на сборах. Поеду, поговорю.

- Сколько кандидатов в вашей обойме?

- На сегодня в районе 50 человек. (Сергей АСТАХОВ)