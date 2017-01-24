Евгений Бушманов: "Молодежная сборная - это новый вызов для меня"

РФС подтвердил назначение Евгения Бушманова на пост главного тренера молодежной сборной России, о чем ранее сообщал "СЭ". Соглашение со специалистом рассчитано до 15 июля 2019 года. Ранее эту должность занимал Николай Писарев, а Бушманов до этого возглавлял "Спартак-2".

– Очень признателен руководству Российского футбольного союза и лично Виталию Леонтьевичу Мутко, за предложение возглавить молодежную сборную России, – цитирует сайт РФС Бушманова. – Это очень интересная и ответственная работа, за которую я с удовольствием готов взяться. Для меня это, безусловно, новый вызов. Уже на текущей неделе состоится жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы, по результатам которой мы узнаем соперников и календарь матчей.

Будем от этого отталкиваться и строить учебно-тренировочный процесс. Календарем ФИФА в марте предусмотрено окно для международных матчей, именно в эти сроки состоится мое знакомство со сборной, которая будет составлена из игроков не старше 1996 года рождения. Задача абсолютно понятна – завоевать путевку в финальную стадию Euro-2019. Также хотел бы выразить благодарность руководству московского "Спартака", в структуре которого я работал со второй командой.