Евгений Алдонин: "В матче с Кот-д'Ивуаром увидел эксперимент"

Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин после поражения нашей национальной команды в контрольном матче от Кот-д’Ивуара (0:2) отметил, что результат закономерный. По словам Алдонина, подопечным Станислава Черчесова в каких-то моментах надо было действовать спокойнее.

– В этом матче я увидел эксперимент нашей сборной по составу и по игре, – сказал Алдонин. – Понятно, что наш состав не был оптимальным, многие ребята травмированы, поэтому все закономерно. Были допущены ошибки в обороне, причем молодыми футболистами, которым есть куда расти и над чем работать.

– Считаете, оборона – самая слабая линия нынешней сборной России?

– Ну, раз мы не забили, значит, и атака у нас слабо сыграла. Соперник на самом деле оказался очень серьезным. Это одна из лучших сборных Африки и она это показала по игре и исполнительскому мастерству.

– Почему у наших футболистов не было взаимосвязи и атака выглядела предсказуемой?

– В сборной все линии не сыграны. Но все равно ребята хотят проявить себя. Может, они где-то даже чересчур старались. В каких-то моментах надо быть поспокойнее. Опять же, это эксперимент, и необходимо сделать правильные выводы.

– В матче с Бельгией нужна значительная ротация состава?

– Я думаю, она, так или иначе, будет. Кто-то из травмированных футболистов поправится. Мы выйдем на матч одним из сильнейших составов. К тому же Бельгия – одна из лучших сборных Европы, там собраны хорошие исполнители, поэтому будет очень интересная встреча. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)