Евгений Алдонин: "Необходимо найти игроков, которые смогут достойно представить Россию на чемпионате мира"

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин надеется, что подопечные Станислава Черчесова сумеют добиться победы в товарищеском матче с Румынией. По его словам, на данный момент состав национальной команды не является оптимальным.
– Хотелось бы, чтобы больше не повторялось такого результата, как в матче с Катаром. Тренеру необходимо дать карт-бланш, чтобы он спокойно работал, экспериментировал с составом. Ведь на сегодняшний день он не является оптимальным. Необходимо запастись терпением и не реагировать гневно на результат. Тренерскому составу нужно время для того, чтобы проанализировать текущие результаты и качественно улучшить игру сборной.
Черчесов уже попробовал многих футболистов, которые раньше не выступали за национальную команду. Конечно, такой результат расстраивает, но в данном случае он уходит на второй план. Победы дают меньше пищи для размышления, чем поражения. Прежде всего необходимо найти игроков, которые будут показывать результат не сегодня, а смогут достойно представить Россию на чемпионате мира.
Румыния – непростой соперник. Возможно, ее нельзя отнести к командам топ-уровня, но у них есть техничные, мастеровитые игроки. Россиянам будет непросто. Наверняка произойдут изменения в составе. Будет много замен. Так как встреча пройдет в Грозном, думаю, это вызовет ажиотаж у болельщиков. Необходимо сплотиться и поддержать ребят. При полном стадионе всегда повышается градус борьбы. Матч хоть и товарищеский, но для нас имеет большое значение с точки зрения анализа качества игры, которое показывает команда. Надеюсь, что Россия одержит победу. (Любовь КОНЯЕВА)
Андрей Палыч 1979
Словно эти новые игроки растут как грибы,а ты пошёл в лес и собрал их.
16:48
bond1951
где ЖЕНЯ
16:41
lev48
Поздно ты рюхнулся.Надо было думать об этом лет 10 назад и то не тебе,а руководителям спорта.Надо было вкладывать деньги в развитие детско-юношеского футбола по всей стране,а не платить миллионные зарплаты псевдофутболистам или уговаривайте Романцева,Тихонова,Газзаева,Бышовца,Титова и т.д.Они и то лучше сыграют.
16:18