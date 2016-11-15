Евгений Алдонин: "Необходимо найти игроков, которые смогут достойно представить Россию на чемпионате мира"

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин надеется, что подопечные Станислава Черчесова сумеют добиться победы в товарищеском матче с Румынией. По его словам, на данный момент состав национальной команды не является оптимальным.

– Хотелось бы, чтобы больше не повторялось такого результата, как в матче с Катаром. Тренеру необходимо дать карт-бланш, чтобы он спокойно работал, экспериментировал с составом. Ведь на сегодняшний день он не является оптимальным. Необходимо запастись терпением и не реагировать гневно на результат. Тренерскому составу нужно время для того, чтобы проанализировать текущие результаты и качественно улучшить игру сборной.

Черчесов уже попробовал многих футболистов, которые раньше не выступали за национальную команду. Конечно, такой результат расстраивает, но в данном случае он уходит на второй план. Победы дают меньше пищи для размышления, чем поражения. Прежде всего необходимо найти игроков, которые будут показывать результат не сегодня, а смогут достойно представить Россию на чемпионате мира.

Румыния – непростой соперник. Возможно, ее нельзя отнести к командам топ-уровня, но у них есть техничные, мастеровитые игроки. Россиянам будет непросто. Наверняка произойдут изменения в составе. Будет много замен. Так как встреча пройдет в Грозном, думаю, это вызовет ажиотаж у болельщиков. Необходимо сплотиться и поддержать ребят. При полном стадионе всегда повышается градус борьбы. Матч хоть и товарищеский, но для нас имеет большое значение с точки зрения анализа качества игры, которое показывает команда. Надеюсь, что Россия одержит победу. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча Россия - Румыния