"Если бы не Мутко, меня сожгли бы". Черчесов - о президенте РФС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала "Россия 24" в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России"отметил, что у него сложились хорошие отношения с руководством РФС. Специалист оценил поддержку, которую ему оказал Виталий Мутко, а также отдал должное и.о. главы союза, гендиректору организации Александру Алаеву.

– Мы концентрируемся на своей работе. Нам работается хорошо. С Алаевым никаких расхождений во взглядах нет. Вопросы обсуждаем вместе, встречаемся. Не могу сказать, в какую сторону все повернется. Мне комфортно с нынешней командой, – подчеркнул Черчесов. – С Мутко плотно работали. Если бы он не поддерживал, меня бы сожгли, наверное, как известного исторического персонажа. Алаев его замещал. Тоже хорошо работали. Я доволен нынешней ситуацией.