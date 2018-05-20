11:35 | Футбол — Сборная России

Ещенко не готов присоединиться к сборной России, если поступит срочный вызов

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко отметил, что вряд ли согласится отправиться на сборы национальной российской команды для подготовки к чемпионату мира-2018, если поступит срочный вызов от тренерского штаба. Футболист отметил, что он и морально, и физически в отпуске.

– Меня не позвали на сборы? Это решение тренера, – цитирует "Комсомольская правда – Иркутск" Ещенко. – Готов ли я поехать, если поступит срочный вызов? Сейчас вряд ли. Я ведь уже неделю в отпуске, физически и морально.

34-летний Ещенко в этом сезоне за "Спартак" провел всего 34 игры и отличился четырьмя голевыми пасами.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира встретятся в группе А со сборными Египта, Уругвая и Саудовской Аравии​.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (3)
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suomi257

и правильно сделал что послал....сидеть в отпуске и ждать не понятно чего?!

11:58

shpasic

послал культурнее, чем Денисов.

11:48

детлеф

34-летний Ещенко в этом сезоне за "Спартак" провел всего 34 игры .А причем тут " Всего" ???

11:47

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