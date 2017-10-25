Эрнесто Вальверде: "Сначала "Барселоне" было непросто против "Мурсии"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после гостевой победы над "Мурсией" (3:0) в первом матче 1/16 финала кубка Испании отметил, что это был типичный кубковый матч. По его словам, соперник имел шансы, чтобы отличиться.

- Это был типичный кубковый матч, - приводит Football Espana слова Вальверде. - Сначала нам было непросто. Но мы смогли забить один мяч. Потом добавили еще два. У них были шансы, чтобы огорчить нас.

"Спортинг" и "Олимпиакос"? Это две очень эмоциональные и сложные для меня игры. Но сначала я сосредоточусь на Атлетике.