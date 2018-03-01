Эльмир Набиуллин: "Моя цель – попасть в сборную России, и я хочу это сделать через "Зенит"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин в интервью "СЭ" отметил, что хотел бы попасть на чемпионат мира-2018. По словам игрока, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов потребовал от него прибавить в уверенности.

– У вас есть цель на ближайшие полгода?

– Моя цель – попасть в сборную России, и я хочу это сделать через "Зенит". В том числе попасть на чемпионат мира.

– Когда со Станиславом Черчесовым в последний раз разговаривали?

– Осенью, по окончании сбора он вызвал меня к себе в кабинет. Тогда он мне сказал, что нужно повзрослеть, прибавить в уверенности, чтобы я возмужал.

– Слышали, что якобы попали в список потенциальных участников ЧМ-2018, составленный Станиславом Черчесовым?

– Да, мне кто-то говорил об этом. Это приятно, но не важно. Будет иметь значение только окончательный список тех, кто попадет в заявку сборной. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Эльмира Набиуллина