Елена Фомина: "Карпова больше сосредоточена на выступлении за клуб, чем за сборную"

Главный тренер женской сборной России Елена Фомина после отборочного матча чемпионата мира-2019 против Уэльса (0:0) отметила, что вскрывать плотную защиту соперника было очень тяжело. По ее словам, Надежда Карпова не сумела проявить себя в атаке.

- Сборная Уэльса сделала ставку на оборонительные действия, - приводит официальный сайт РФС слова Фоминой. - Вскрывать такую плотную защиту было очень тяжело. Тем более что в составе соперника выступают игроки хорошего уровня. Они умеют обороняться, действовать агрессивно. Кроме того, валлийская команда пыталась убегать в быстрые атаки, несколько раз у нее это получилось. К сожалению, выдвинутая вперед Надежда Карпова, несмотря на преимущество в росте, не сумела проявить себя в атаке.

- С чем связываете слабую игру Карповой?

- Недавно она перешла из "Чертаново" в испанскую "Валенсию", и, возможно, сейчас она больше сосредоточена на выступлении за новый клуб, чем на сборной. Может быть, матч с Уэльсом ей просто не удался. Сразу после игры сложно делать какие-то выводы, но мы обязательно проанализируем ситуацию. Тренерский штаб надеялся, что она сможет что-то создать впереди, и, на самом деле, большая часть атак шла через нее. Игроки искали ее, но, к сожалению, она не справилась с таким, что называется, "шумом" вокруг себя.