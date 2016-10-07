04:10 | ФУТБОЛ — Сборная России

Ельцин Техеда: "Сейчас из сборной России не знаю никого"

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Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда в преддверии товарищеского матча с Россией подчеркнул, что не знает ни одного игрока команды соперника. Встреча пройдет в Краснодаре 9 октября.

– Знаете кого-то из сборной России? – вопрос Техеде.

– Сейчас – нет, а вот раньше знал многих, особенно тех, кто играл в европейских чемпионатах: Аршавин, Павлюченко. Когда люди выступают за большие клубы, о них слышишь постоянно. Сейчас, как я понимаю, в России смена поколений, поэтому, возможно, я мало кого знаю. Но это нормальный процесс, время от времени такое происходит везде. Россия от этого не кажется слабее как команда. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Техеды

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