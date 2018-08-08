Эксперт: "Глушаков вместо Головина в сборной России? Ну неужели Дениса не пригласят, если он будет давать результат?"

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что в национальной команде высокая конкуренция в линии атаки и тренеры найдут, кем заменить травмированного Александра Головина. Сегодня 22-летний хавбек "Монако" получил травму голеностопа во время тренировки в клубе, по его словам, на реабилитацию уйдет 3-4 недели.

Не исключено, что он пропустит сентябрьские матчи сборной России - в Лиге наций с Турцией (7-е) и контрольный с Чехией (10-е).

- Ничего страшного не произошло абсолютно. Травма - это обычное для футбола дело. Неприятно, но Головин скоро восстановится, - сказал Корнаухов. - Ждем его возвращения через месяц в сборную. При этом в команде есть игроки, которые могут с успехом заменить Головина: это и Черышев, и братья Миранчуки, и Дзагоев, когда восстановится. У Станислава Черчесова вообще довольно серьезная конкуренция в группе атаки.



- Должен ли теперь штаб рассмотреть приглашение Дениса Глушакова?



- Это будет решать тренер. Ну неужели если Денис станет показывать хорошие результаты, его не вызовут? Конечно, пригласят! Но в целом, повторю, у нас много хороших футболистов даже несмотря на уход Самедова, Игнашевича и Жиркова. Кстати, очень хорошо, что Сергей сыграл с молодыми ребятами на чемпионате мира и передал им свой опыт. А скоро еще вернутся Васин и Джикия. Так что с нашими сборниками нужно просто заниматься, доверять им - тогда все будет хорошо. (Наталия СОЛОМАТИНА)