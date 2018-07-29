Екатерина Гамова: "За свои победы я не получала ни машины, ни квартиры"

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр российская волейболистка Екатерина Гамова пояснила свою критику в отношении присвоения футболистам сборной России по футбола званий зслуженных мастеров спорта. По ее словам, она поддерживает российских футболистов, но выступает против неравного отношения к спортсменам в России.

– Вы видите гнев в моем высказывании? Негатив в сторону футболистов? Нет! Все это раздуто и подогрето, сделано руками журналистов, – написала Гамова в Инстаграме. – Я не откажусь ни от одного из своих постов, будь то поддержка сборной по футболу или Федора Смолова, так же, как и от этого поста. Посыл этого поста – недоумение о неравном отношении к спортсменам в России.

Машины и квартиры олимпийцы получают не от государства, а от спонсоров, чтоб вы знали и не переживали так! Зависти в моём посте нет, лишь недоумение. Не судите людей по себе. За свои победы я не получала ни машины, ни квартиры, надеюсь, и это вас успокоит.