Екатерина Гамова: "За свои победы я не получала ни машины, ни квартиры"

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр российская волейболистка Екатерина Гамова пояснила свою критику в отношении присвоения футболистам сборной России по футбола званий зслуженных мастеров спорта. По ее словам, она поддерживает российских футболистов, но выступает против неравного отношения к спортсменам в России.
– Вы видите гнев в моем высказывании? Негатив в сторону футболистов? Нет! Все это раздуто и подогрето, сделано руками журналистов, – написала Гамова в Инстаграме. – Я не откажусь ни от одного из своих постов, будь то поддержка сборной по футболу или Федора Смолова, так же, как и от этого поста. Посыл этого поста – недоумение о неравном отношении к спортсменам в России.
Машины и квартиры олимпийцы получают не от государства, а от спонсоров, чтоб вы знали и не переживали так! Зависти в моём посте нет, лишь недоумение. Не судите людей по себе. За свои победы я не получала ни машины, ни квартиры, надеюсь, и это вас успокоит.
Я предполагала,что будет так...к сожалению((Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменам!Кому-то чтобы получить звание ЗМС(заслуженный мастер спорта) Нужно выиграть Чемпионат Мира или стать призером Олимпийских Игры,а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!Мне жаль,что звание ЗМС обесценивают!За наш золотой ЧМ 2010г.,не все игроки нашей команды получили ЗМС,списали на то что они игроки не основного состава🤦🏻♀️...но мы же команда❗️❗️❗️Своё звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее 2000г,не будучи игроком стартовой шестерки,но я была в команде,я оттренировалась все сборы и выходила играть тоже,Карл! P.S Это не претензии к ребятам,это большой вопрос к руководителям российского спорта @minsport_rf #павелколобков