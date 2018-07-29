Екатерина Гамова: "Я не завидую футболистам, я недоумеваю"

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала свое высказывание, в котором спортсменка раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018.

- Зависти в моем посте нет, лишь недоумение! Этим действием сейчас поставили на одну ступень олимпийских чемпионов и чемпионов мира с футболистами, которые вышли в 1/4 финала, - написала спортсменка в комментарии к своей записи в Инстаграме.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 – пенальти). Ранее Гамова прокомментировала "СЭ" свой пост.