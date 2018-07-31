Екатерина Гамова: "Недоумение – вот был эмоциональный посыл моего поста!"

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр российская волейболистка Екатерина Гамова в своем Инстаграме отметила, что журналисты неправильно поняли ее слова о вручении званий Заслуженного мастера спорта футболистам сборной России.
"Как сказал мне один журналист: "Катя, просто сейчас лето, писать не о чем!"
Действительно, если бы не отдельные личности из журналистской братии, снабдившие свои заголовки о моем посте такими словами, как "раскритиковала", "дико возмущена" и так далее, то и не случилось бы этого информационного повода!
Недоумение – вот был эмоциональный посыл моего поста! И если мое мнение расходится с чьим-то другим, это не повод обливать грязью и оскорблять меня, а также людей, которые со мной согласны! Потому как с моей стороны не было оскорблений ни в сторону футболистов, ни в чью-либо еще.
И на слова злопыхателей "завистливая, порадовалась бы за ребят, а не грязью поливала", я открою страшную тайну: я смотрела этот чемпионат мира, болела и радовалась за ребят, когда они побеждали, и к сути моего поста это не относится!
Суть была в другом. Для меня нет спорта номер 1, 2 или 3. Для меня есть спорт высших достижений и отношение должно быть одинаково уважительным ко всем спортсменам, к их самым большим победам. К людям, которые стоят на пьедесталах и в чью честь играет гимн России, прославляя тем самым нашу страну! Всем Peace and Love (мир и любовь, по-английски. - Прим. "СЭ")!"
Как сказал мне один журналист👉🏻Катя,просто сейчас лето,писать не о чем! Действительно,если бы не отдельные личности из журналистской братии,снабдившие свои заголовки о моем посте,такими словами как👉🏻 "раскритиковала", "дико возмущена" и т.д. И т.п., то и не случилось бы этого информационного повода!Недоумение 🤷🏻♀️ вот был эмоциональный посыл моего поста!И если мое мнение расходится с чьим то другим,это не повод обливать грязью и оскорблять меня,а также людей которые со мной согласны!Потому как с моей стороны не было оскорблений ни в сторону футболистов,ни в чью либо ещё! И на слова злопыхателей👉🏻 "Завистливая,порадовалась бы за ребят,а не грязью поливать",я открою страшную тайну....Что смотрела этот ЧМ,болела и радовалась за ребят,когда они побеждали и к сути моего поста это не относится!Суть была в другом))Если кто-то плохо прочитал,прочитал не до конца или читал через строчку,а также прочитал и не понял...прочтите ещё раз!Для меня нет спорта номер 1,2 или 3...Для меня есть спорт высших достижений и отношение должно быть одинаково уважительным ко всем спортсменам,к их самым большим победам!К людям,которые стоят на пьедесталах и в чью честь играет гимн России,прославляя тем самым нашу страну! всем Peace and Love!))✌🏼🇷🇺