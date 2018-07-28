Екатерина Гамова: "Наши футболисты - молодцы. Но ЗМС для них - перебор"

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала "СЭ" свое высказывание в Инстаграме, в котором спортсменка раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018.

– Для меня все спортсмены равны, у всех есть высший уровень, к которому они стремятся. Награждение футболистов званиями ЗМС выглядит странно, получается, на одну ступень с олимпийскими призерами и чемпионами мира ставят тех, кто дошел до четвертьфинала, таким способом награда обесценивается, – сказала Гамова. – К самим игрокам, как я уже писала, вопросов нет, только к нашим спортивным руководителям.

– Как нужно было в таком случае поступить министерству спорта?

– Никак. По крайней мере, за тот результат, которого добилась футбольная сборная России, не стоит давать ЗМС. На ЧМ-2010 по волейболу у женщин, который мы выиграли, не всем членам команды было присвоено такое звание, хотя так не должно быть. Это было решение министерства спорта, нам объяснили, что не награждены были те, кто не входил в основной состав. Разве это правильно? Если награждать, то тогда всех. Получается, с одной стороны есть девушки-чемпионки мира по волейболу без звания, с другой – футболисты, вышедшие в четвертьфинал ЧМ, но звание получившие.

– Россия – не фаворит на крупных футбольных турнирах, в отличие от, например, хоккея или волейбола. Сборная добилась исторического достижения, может, стоило сделать исключение?

– Значит, нужно стремиться к конкурентоспособности в футболе. Сборная России получила свою долю славы, подарила стране праздник своим выступлением на ЧМ-2018, наверное, ребята получат хорошие премии за турнир, но почему мы должны делать для кого-то исключение? Помимо футбола есть другие виды спорта, в которых ребята стремятся завоевать самые высокие места, и никому из них за выход в четвертьфинал, полуфинал чемпионата мира, даже за победу на европейском первенстве не присвоят ЗМС.

Да, наши футболисты – молодцы, сделали мощный рывок, добились того результата, которого давно не было, но они не стали лучшими в мире. Мы всей страной за них болели, радовались их успеху, но есть какие-то вещи, которые не стоит делать так спонтанно. Думаю, со мной согласятся многие спортсмены высокого уровня. Присвоение российским футболистам-участникам ЧМ-2018 звания ЗМС – необдуманный шаг, мне кажется, это перебор. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 – пенальти).