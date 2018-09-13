Егор Сорокин: "Полноценный дебют за сборную будет, когда сыграю в основе"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин поделился эмоциями от дебюта за сборную России. Он был приглашен в национальную команду на сентябрьские матчи и вышел на замену на 87-й минуте товарищеской игры с Чехией (5:1).

– Какие ощущения от игры за сборную?

– Нормальные. Надеюсь скоро будет полноценный дебют, когда я сыграю в основном составе.

– Как команда готовится к матчу с "Енисеем"?

– Нам надо выигрывать и порадовать болельщиков. Серия без побед уже затянулась.

– В чем сильные стороны соперника?

– Команда играет в навал и активно использует верховые передачи. Нужно быть к этому готовым. (Артур Еникеев)