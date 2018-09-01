Егор Сорокин - о вызове в сборную: "Пять минут порадовался"

22-летний защитник "Рубина" Егор Сорокин поделился впечатлениями от вызова в сборную России, а также подвел итог матча 6-го тура российской премьер-лиги против "Ростова" (1:1).

– Вызов в сборную, конечно, стал неожиданным для меня. Мне позвонили, сказали, что вызывают в сборную, - цитирует Сорокина "Бизнес Online". - Я пять минут порадовался и продолжит готовиться к игре с "Ростовом".

– Какие ожидания от сборной?

– Буду тренироваться, показывать себя с лучшей стороны, а там посмотрим.

– Насколько логичный результат в матче с "Ростовом"?

– Первый тайм мы немножко провалили, во втором чуть выровняли. Хорошо, что удалось забить. Очень тяжёлая игра, тем более на выезде. Результат удовлетворительный, но нам ещё надо очень много работать.

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