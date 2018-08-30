Эдуард Безуглов: "Вчера на тренировке Кутепов почувствовал проблемы"

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о здоровье Ильи Кутепова, которого в составе национальной команды заменил защитник "Рубина" Егор Сорокин.

- Медицинский и тренерский штаб сборной внимательно следит за состоянием всех игроков, входящих в расширенный список команды. Еще в середине августа мы знали о том, что Илья Кутепов в течение недели тренировался по индивидуальной программе в "Спартаке", - цитирует пресс-служба РФС слова Безуглова. - Затем перед оглашением списка футболистов на сентябрьский сбор он чувствовал себя нормально, в течение определенного периода занимался в общей группе и не испытывал никаких болей.

Именно поэтому Кутепов и получил вызов в сборную. Однако вчера на тренировке игрок почувствовал проблемы в ранее травмированной области, и медицинская служба "Спартака" приняла решение отправить его на дополнительное обследование. К сожалению, это не позволит ему принять участие в ближайших матчах против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский, 10 сентября, Ростов-на-Дону). Со своей стороны желаем Илье скорейшего выздоровления и возвращения в состав национальной команды.

Ранее стало известно, что Кутепов 30 августа отправится в Рим для прохождения углубленного обследования по поводу паховой грыжи. Существует вероятность того, что участнику ЧМ-2018 понадобиться операция.