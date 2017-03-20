Эдуард Безуглов: "В составе сборной России возможны изменения"

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что все игроки национальной команды прибыли в Краснодар. Он отметил, что некоторые из футболистов прибыли на сбор с повреждениями, степень которых будет выявлена в ближайшее время.

– Все футболисты прибыли в расположение сборной в Краснодар, – приводит официальный "Твиттер" сборной России слова Безуглова. – Среди них есть травмированные ребята. Степень тяжести травм определим в первый день сбора. После этого не исключены какие-то коррективы.