17:16 | ФУТБОЛ — Сборная России

Эдуард Безуглов: "В составе сборной России возможны изменения"

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Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что все игроки национальной команды прибыли в Краснодар. Он отметил, что некоторые из футболистов прибыли на сбор с повреждениями, степень которых будет выявлена в ближайшее время.

– Все футболисты прибыли в расположение сборной в Краснодар, – приводит официальный "Твиттер" сборной России слова Безуглова. – Среди них есть травмированные ребята. Степень тяжести травм определим в первый день сбора. После этого не исключены какие-то коррективы.

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Материалы REN-TV

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