12:06 | ФУТБОЛ — Сборная России

Эдуард Безуглов: "Спасибо Черчесову, что пошел навстречу"

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Врач сборной России Эдуард Безуглов подтвердил информацию о назначении руководителем медицинского департамента "Локомотива". Специалист поблагодарил главного тренера национальной команды Станислава Черчесова за то, что он пошел навстречу в данном вопросе.

- С сентября помогал " Локо" советами, теперь плотнее займусь академией и медцентром, - написал Безуглов на своей странице в "твиттере". - Спасибо главному тренеру сборной, что пошел навстречу!

Напомним, Безуглов с 2008 по 2010 год был директором научно-медицинского департамента "Локомотива", с 2011 по 2012 год занимал должность начальника медицинской службы "Анжи".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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