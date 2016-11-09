Эдуард Безуглов: "Смолов не находится в игровом тонусе, поэтому и не был вызван в сборную"

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что национальная команда внимательно следит за восстановлением полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Также Безуглов подчеркнул, что нападающий "быков" Федор Смолов должен вернуться на поле после паузы на игры национальных команд.

– Крицюк приехал в сборную после полученной травмы в матче с "Оренбургом", а у Джанаева – проблемы с плечом. Оба готовы играть с небольшими травмами?

– Сейчас у Станислава значимых проблем со здоровьем нет, и он готовится к играм без каких-либо ограничений. У Сослана был ушиб плеча, который еще его беспокоит, но не мешает выступать за клуб и не помешает при необходимости сыграть за сборную. Но параллельно с тренировками он проходит курс физиотерапии.

– Отслеживаете ли ситуацию с Павлом Мамаевым – почему случился рецидив травмы бедра?

– Конечно, мы в курсе ситуации с Павлом. От рецидива, к сожалению, никто не застрахован даже при идеальном лечении и контроле. Так что нам остается только пожелать Павлу побыстрее выздороветь и вернуться на поле. Он находится в надежных руках врачей ФК "Краснодар", так что за него можно не тревожиться.

– Федор Смолов попадал в заявку "Краснодара", но пока не играет. В чем опасность его травмы – повреждения боковой связки колена?

– Он уже выздоровел, и после паузы, связанной с играми сборной, должен вернуться на поле. С момента получения травмы и до нынешнего сбора Федор не провел в официальных матчах ни одной минуты, и совершенно естественно, что в игровом тонусе еще не находится. Поэтому и не был приглашен Станиславом Саламовичем в сборную.

– Юрий Жирков будет тренироваться по индивидуальной программе из-за проблем с бедром? То есть это не аналогия истории с ахиллом, которая была перед Euro?

– Сейчас ахилл Юрия не беспокоит, есть небольшая проблема только с бедром.

– Насколько велика вероятность его выздоровления перед следующим матчем?

– Мы надеемся что к матчу с Румынией Юрий начнет готовиться в общей группе. (Сергей ЕГОРОВ)