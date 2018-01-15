Эдуард Безуглов: "РФС уделяет внимание каждой заметке СМИ о допинге в сборной России"

Врач сборной России Эдуард Безуглов отметил, что заметки о допинге пишутся целенаправленно, чтобы бросить тень на российский футбол. По его словам, любая заметка, появившаяся в средствах массовой информации о допинге в сборной России по футболу, не остается без внимания Российского футбольного союза (РФС).

В воскресенье британское издание Daily Mail написало, что сборная России планировала использовать допинг во время домашнего чемпионата мира 2018 года.

- Любая новость по этому поводу анализируется, ей дается внутренняя оценка, - цитирует ТАСС Безуглова. - К счастью, в подавляющем большинстве случаев эта информация не соответствует действительности, и в своей реальной работе по этому направлению мы ориентируемся только на официальные документы и запросы из ФИФА и РУСАДА, с которыми сложился плодотворный рабочий контакт.

Ответ на эту новость может быть только таким: все пробы во время подготовки к чемпионату мира берут уполномоченные ФИФА организации, их анализ проводится в Европе. Как российская сторона может что-то подменить? А пробы, которая берет РУСАДА с лета - и берет достаточно активно - контролируются Британским антидопинговым агентством и в тех лабораториях, где оно укажет, так что и здесь мы на процесс повлиять не можем и надеемся только на порядочность европейских партнеров.